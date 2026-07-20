Les 10 infos à ne pas louper ce lundi 20 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. Mondial-2026: Madrid attend ses "Campeones", l'Argentine pleure Messi

Madrid, où la fiesta a battu son plein toute la nuit, attend de célébrer lundi la Roja, sacrée au Mondial-2026 aux dépens de l'Argentine de Lionel Messi, passé à côté de sa finale, mais dont le retour sera aussi fêté à Buenos Aires. La Coupe du monde de la démesure a accouché dimanche d'une finale qui ne restera pas dans les annales, dimanche, sinon pour l'Espagne triomphante (1-0 a.p.) qui a conquis sa deuxième étoile grâce à un but de Ferran Torres dans la prolongation.

2. Les frappes s’intensifient entre Washington et Téhéran

Les États-Unis ont lancé une neuvième nuit consécutive de frappes contre l’Iran, affirmant vouloir affaiblir les capacités militaires iraniennes utilisées pour menacer la navigation dans le détroit d’Ormuz. En riposte, Téhéran a mené de nouvelles attaques contre des pays du Golfe et affirme avoir visé un centre de commandement ennemi en Syrie.

3. Incendies dans le Var et en Corse, des centaines de pompiers mobilisés

Attisés par la chaleur et la sécheresse, plusieurs incendies se sont déclarés dans le Var et en Corse. Le plus important, à Taradeau, a déjà ravagé près de 200 hectares et mobilise plus de 600 pompiers. Dimanche soir, le feu n'était toujours pas maîtrisé, malgré une situation jugée en amélioration.

4. Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Aussaguel

Les analyses ADN ont confirmé que les ossements découverts jeudi dans le Tarn sont bien ceux de Delphine Aussaguel, disparue en décembre 2020. Cette découverte intervient après les aveux de son mari, Cédric Jubillar, qui a reconnu être à l'origine de sa mort après plus de cinq ans de dénégations.

5.La loi d'urgence agricole face à un vote décisif

Le projet de loi d'urgence agricole revient ce lundi à l'Assemblée nationale pour un ultime vote, avant le Sénat mardi. Son adoption reste incertaine en raison de la réintroduction de mesures controversées sur les pesticides et l'eau, qui divisent jusque dans la majorité et le gouvernement.

6. Bahreïn : des explosions entendues à Manama après de nouvelles attaques iraniennes

Des explosions ont été entendues lundi à Manama, la capitale de Bahreïn, pays visé depuis plusieurs jours par des attaques de l'Iran contre ses voisins alliés des Etats-Unis, et les sirènes d'alerte aérienne ont retenti, selon des journalistes de l'AFP.

7. Russie : plus de 400 drones lancés vers Moscou en une nuit

Plus de 400 drones ont été lancés dans la nuit en direction de la région de Moscou, a annoncé lundi le maire de la capitale russe, affirmant que "la plupart" avaient été abattus.

8. Guyana : les recherches se poursuivent après le naufrage d'un bateau

Les recherches se poursuivent dimanche au Guyana après le naufrage d'un bateau, alors que les autorités ont révélé que si 67 personnes avaient pu être secourues, le manifeste de 133 passagers et marins n'était pas fiable, et que deux membres d'équipage avaient été testés positifs au cannabis.

9. Réseaux sociaux : vers une interdiction pour les moins de 15 ans

Décidés à agir pour la santé des plus jeunes, députés et sénateurs se réunissent lundi pour s'accorder sur l'une des réformes phares de la fin du mandat d'Emmanuel Macron: l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.

10. Tour de France : Evenepoel s'impose, Vingegaard contraint à l'abandon

Remco Evenepoel a profité du pari raté de Tadej Pogacar de vouloir offrir la victoire à son équipier Isaac Del Toro pour remporter la 15e étape du Tour de France au plateau de Solaison, marquée par l'abandon de Jonas Vingegaard, clavicule brisée dans une chute.