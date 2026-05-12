Les 10 infos à ne pas louper ce mardi 12 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Hantavirus: le MV Hondius fait route vers les Pays-Bas après la fin des évacuations

Après la détection d’un foyer d’hantavirus à bord du MV Hondius, 125 passagers et membres d’équipage de 23 nationalités ont été évacués sous haute protection aux Canaries avant d’être rapatriés. Le navire a quitté Tenerife lundi soir et fait désormais route vers Rotterdam, où il est attendu dimanche.

2.Le Festival de Cannes lance sa 79e édition

Le Festival de Cannes s’ouvre mardi soir pour dix jours de compétition où 22 films tenteront de décrocher la Palme d’or. Le jury, présidé cette année par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, promet de récompenser des œuvres “capables de durer 50 ou 100 ans”, jugées uniquement sur leurs qualités artistiques, sans considération de nationalité, de genre ou d’idéologie.

3.Au procès libyen en appel, l'accusation se positionne sur les autres poursuites visant Sarkozy

Au procès libyen en appel, le parquet général a requis la confirmation de la condamnation de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs. L’accusation estime que l’ancien président aurait joué un rôle central dans l’organisation de contacts avec le régime libyen afin d’obtenir des financements occultes pour sa campagne présidentielle de 2007. Les débats portent désormais sur les accusations de corruption et de financement illégal, pour lesquelles il avait été relaxé en première instance.

4.Le cessez-le-feu ne tient qu'à un fil pour Trump, l'Iran se dit prêt à riposter

Donald Trump a estimé que le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran était “sous assistance respiratoire”, dénonçant la réponse iranienne à la dernière proposition américaine pour mettre fin durablement au conflit. Alors que les discussions diplomatiques piétinent depuis plus d’un mois, l’Iran affirme de son côté être prêt à riposter en cas d’agression.

5.A New York, le dossier Epstein exposé en 3.500 volumes

À New York, une association pour la transparence a ouvert une bibliothèque éphémère regroupant les 3,5 millions de pages rendues publiques du dossier Epstein. Installée à Tribeca, la “Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room” rassemble ces documents judiciaires dans plus de 3.400 volumes consultables sur inscription.

6.Violences sexuelles : une loi pour mieux informer les victimes à la sortie des agresseurs

Mieux prendre en compte les victimes et éviter des drames: les députés examineront mardi une proposition de loi visant à systématiser l'information des victimes de violences sexuelles lorsque leur agresseur sort de détention.

7.Défense : Thales et ArianeGroup testent leur nouveau missile longue portée

Thales et ArianeGroup ont déclaré mardi avoir réalisé à leur tour un premier tir d'essai de leur nouveau missile balistique de longue portée, une semaine après une annonce similaire du consortium concurrent.

8.IA : Le Robert lance son assistant intelligent dédié au français

Le dictionnaire Le Robert lance un assistant basé sur l'intelligence artificielle, "Dis-moi Robert", pour répondre à toutes les questions sur la langue française, une initiative inédite en France, a annoncé la maison d'édition.

9.Antarctique : 50 pays réunis pour protéger le manchot empereur

Une conférence sur l'Antarctique s'est ouverte mardi au Japon, où des responsables d'une cinquantaine de pays débattront notamment de la protection du manchot empereur, sur cette immense étendue de glace au pôle sud menacée par le changement climatique.

10.NBA : les Lakers de LeBron éliminés sèchement par Oklahoma City

Les Los Angeles Lakers de LeBron James, dont l'avenir sportif est incertain à 41 ans, ont été balayés 4-0 lundi au deuxième tour des play-offs NBA par le Thunder d'Oklahoma City, vainqueur 115-110 en Californie.