Le prince Harry et Elton John perdent leur procès contre le Daily Mail

Le prince Harry, qui se trouve actuellement en visite au Royaume-Uni, et la star de la pop Elton John ont perdu le procès qu'ils ont intenté au propriétaire du Daily Mail pour atteinte à la vie privée, selon une décision de la justice britannique rendue mardi.

Défaite judiciaire

Le prince Prince Harry et plusieurs célébrités, dont Elton John et Elizabeth Hurley, ont perdu leur procès contre le groupe de presse Associated Newspapers Limited (ANL), éditeur du Daily Mail et du Mail on Sunday.

Ils accusaient les journaux d'avoir eu recours à des méthodes illégales (écoutes téléphoniques, interception de messages vocaux, détectives privés) pour publier des articles entre 1993 et 2018.

Le tribunal a donné raison à ANL, qui a salué une victoire pour la liberté de la presse et le travail de ses journalistes. Ce procès s'inscrivait dans la longue bataille judiciaire menée par Harry contre les tabloïds britanniques, qu'il tient notamment pour responsables du harcèlement ayant contribué à la mort de sa mère, Diana, princesse de Galles

Invictus Games

Arrivé au Royaume-Uni pour préparer les Invictus Games de 2027 à Birmingham, il devait initialement être accompagné de son épouse Meghan et de leurs enfants, mais leur venue a été annulée en raison de l'absence de protection policière accordée par les autorités britanniques.

Son séjour a également été marqué par une polémique autour d'un hébergement au Palais de Buckingham : après des informations évoquant son accueil au palais, celui-ci a démenti, affirmant que Harry n'avait pas accepté l'invitation à temps. Le duc de Sussex a dénoncé le retrait de cette invitation à la dernière minute.