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Politique

Marine Le Pen, condamnée à 15 mois ferme d'inéligibilité, peut a priori être candidate à la présidentielle de 2027

REUTERS
La cheffe de file de l'extrême droite avait conditionné sa candidature à l'absence de condamnation au port d'un bracelet. Elle doit s'exprimer au journal de 20h de TF1.
AFP
Publié le
07
/
07
/
2026
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Marine Le Pen, condamnée mardi à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis, peut a priori être candidate à la présidentielle de 2027, mais la cour d'appel de Paris l'a aussi condamnée à un an de bracelet électronique.

"L'exécution de cette peine (d'inéligibilité) depuis le 31 mars 2025 a d'ores et déjà réparé l'atteinte à la probité", a déclaré la présidente Michèle Agi.

Marine Le Pen avait été condamnée en première instance à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate, ce qui l'empêchait d'être candidate à la présidentielle. La patronne du RN a été reconnue coupable des infractions de détournements de fonds publics européens, en sa qualité d'eurodéputée, et complicité de détournements de fonds publics, au titre de présidente du parti. Elle devra aussi s'acquitter d'une amende de 100.000 euros.

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