La suspecte de la tentative d'assassinat à Monaco retrouvée tuée par balle en Ukraine

La ressortissantes ukrainienne de 39 ans soupçonnée d'avoir mené la tentative d'assassinat d'un homme d'affaires d'origine ukrainienne à Monaco, a été retrouvée morte en Ukraine avec "des blessures par balle à la tête", a annoncé mardi la police locale, qui a arrêté deux suspects.

Deux hommes interpellés

La principale suspecte de la tentative de meurtre d'une famille à Monaco, Anastassia Berezovska, une ressortissante ukrainienne, a été retrouvée morte en Ukraine, tuée par balle à la tête.

Deux hommes, un ancien policier et un membre actuel du renseignement militaire ukrainien (GUR), ont été arrêtés pour son meurtre. Les enquêteurs ont découvert chez l'un d'eux un sous-sol ressemblant à une salle de torture. Selon la police, ces deux suspects avaient effectué des virements vers les comptes de la victime et pourraient également être impliqués dans la tentative d'assassinat à Monaco.

Les autorités ukrainiennes ont transmis toutes les informations aux enquêteurs monégasques, qui poursuivent leurs investigations pour identifier les commanditaires et les autres complices.

Traque internationale pour retrouver cette Ukrainienne

La justice monégasque avait lancé une traque internationale pour retrouver cette Ukrainienne soupçonnée d'avoir mené le 29 juin la tentative d'assassinat à l'engin explosif d'un homme d'affaires d'origine ukrainienne.

Les autorités de Monaco n'ont pas confirmé l'identité des victimes mais, selon différentes sources, l'attaque a visé Vadim Ermolaev, richissime homme d'affaires originaire d'Ukraine, mais ayant acquis la nationalité chypriote.

Lui-même, sa compagne et son fils ont été blessés dans une attaque au colis piégé.