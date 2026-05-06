Les 10 infos à ne pas louper ce mercredi 6 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce mercredi

1. La Russie frappe l'Ukraine en plein cessez-le-feu de Kiev

L’Ukraine a accusé la Russie de nouvelles frappes mercredi matin, malgré le cessez-le-feu unilatéral annoncé par Kiev et entré en vigueur à minuit. Des alertes aériennes ont retenti dans plusieurs régions ukrainiennes, avec deux blessés signalés à Kharkiv et une infrastructure industrielle touchée dans la région de Zaporijjia.

2.Trump suspend son opération d'escorte de navires à Ormuz, dans l'espoir d'un accord avec l'Iran

Donald Trump a annoncé la suspension temporaire de son « Projet Liberté », visant à escorter les navires dans le détroit d’Ormuz, afin de laisser une chance à la finalisation d’un accord avec l’Iran. Le président américain a évoqué de « grands progrès » dans les négociations et précisé que cette pause avait été décidée à la demande du Pakistan et d’autres pays, tout en maintenant le blocus américain des ports iraniens instauré le 13 avril.

3. L'ONU demande la libération "immédiate" par Israël des militants de la "flottile pour Gaza"

L’ONU a demandé la libération « immédiate et sans condition » de deux militants pro-palestiniens de la « flottille pour Gaza », arrêtés par Israël. Selon le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, le Brésilien Thiago Avila et l’Espagnol Saïf Abu Keshek subiraient de « graves mauvais traitements ».

4. Hantavirus : des passagers d'une croisière évacués en urgence via le Cap-Vert

Trois passagers malades d’un navire de croisière bloqué dans l’Atlantique à cause d’un foyer d’hantavirus vont être évacués via le Cap-Vert, permettant au bateau de reprendre sa route vers les îles Canaries, où il devrait arriver dans trois à quatre jours. Deux passagers néerlandais et une Allemande sont déjà décédés à bord du MV Hondius, qui transporte 88 passagers et 59 membres d’équipage de 23 nationalités.

5. TotalEnergies menace d'arrêter son plafonnement en cas de taxe sur les "superprofits"

Alors que le débat sur une taxation des « superprofits » pétroliers liés à la guerre au Moyen-Orient s’intensifie, le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a averti que le groupe ne pourrait plus maintenir le plafonnement des prix des carburants dans ses stations françaises en cas de nouvelle taxe sur les raffineries, qu’il juge déjà souvent déficitaires.

6. Amazon renforce sa présence en France en injectant 15 milliards d'euros sur trois ans

Amazon va investir 15 milliards d’euros en France sur trois ans pour renforcer ses activités logistiques, cloud et IA, avec à la clé 7.000 emplois annoncés. Le géant du e-commerce prévoit notamment l’ouverture de quatre nouveaux centres de distribution à partir de 2026, dont un immense site logistique en Alsace qui figurera parmi les plus grands d’Europe.

7. Burkina Faso : TV5 Monde suspendue pour “désinformation” et "apologie du terrorisme"

Le pouvoir militaire du Burkina Faso a interdit mardi la diffusion de la chaîne de télévision française TV5 Monde pour "désinformation" et "apologie du terrorisme" dans le traitement des violences jihadistes dans ce pays et au Mali voisin, allié de Ouagadougou.

8. Rwanda : la justice française tranche sur le sort d’Agathe Habyarimana

Les investigations concernant l'éventuelle implication d'Agathe Habyarimana dans le génocide de 1994 au Rwanda doivent-elles se poursuivre? Après 19 ans d'instruction, la justice française se prononce mercredi sur le non-lieu prononcé en 2025 en faveur de l'ex-Première dame, dont le parquet et les parties civiles réclament la mise en examen.

9. Brésil : un collégien de 13 ans ouvre le feu dans son école, deux morts

Un adolescent de 13 ans a ouvert le feu mardi dans son école du nord-ouest du Brésil, tuant deux employées, blessant une troisième ainsi qu'une élève de 11 ans, touchée par un tir à la jambe, avant de se rendre.

10. NBA : Wembanyama accusé de contres illégaux en plein play-offs

Le pivot français des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, a été accusé mardi par l'entraîneur des Minnesota Timberwolves de plusieurs contres illégaux lors de leur première rencontre des séries éliminatoires de la NBA.