Peter Magyar promet de tout faire pour "garantir une nouvelle ère" en Hongrie

Le futur Premier ministre hongrois Peter Magyar a promis lundi de faire tout ce qui est en son pouvoir "pour garantir une nouvelle ère" à la Hongrie, après 16 ans sous la direction du nationaliste Viktor Orban.

"Changement de régime complet"

"Car le peuple hongrois n'a pas voté pour un simple changement de gouvernement, mais pour un changement de régime complet", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Budapest.

Peter Magyar a appelé le président Tamas Sulyok, un proche de Viktor Orban, à convoquer la nouvelle assemblée issue des élections de dimanche "le plus vite possible".

M. Sulyok, dispose de 30 jours pour le faire. En attendant, le gouvernement de Viktor Orban continue à gérer les affaires courantes.

En décembre, le Parlement avait adopté une loi rendant plus difficile le limogeage du président, dont le mandat court actuellement jusqu'à 2030.

Peter Magyar a ajouté que sous un gouvernement Tisza, du nom de son parti, "le Premier ministre ne sera pas un roi‑soleil, comme sous Viktor Orban mais un capitaine d'équipe qui coordonne (...) et tient compte des avis et des suggestions de ses ministres, et qui, de manière générale, respecte les membres du Parlement et le peuple hongrois".

"il est "exclu" d'admettre l'Ukraine, un pays en guerre dans l'Union européenne"

Peter Magyar a également déclaré qu'il était "exclu" d'admettre l'Ukraine, un pays en guerre dans l'Union européenne, lors de la conférence.

Soulignant que Tisza avait toujours déclaré ne pas soutenir une adhésion accélérée l'Ukraine, il a ajouté: "il s'agit d'un pays en guerre, il est totalement exclu que l'Union européenne admette un pays en guerre".

Si l'Ukraine devait être admise, il y aura un référendum en Hongrie, a-t-il poursuivi. "Mais je ne pense pas que cela se produira dans un avenir proche, ni dans les dix prochaines années".