Un ours brun tue une femme en Pologne

Une femme de 58 ans a été tuée par un ours jeudi près du village de Plonna, dans le sud-est de la Pologne.

Les services de secours ont été alertés par le fils de la victime.

Pompiers et policiers se sont rendus sur place, mais ils ont constaté qu'il était inutile de prodiguer les premiers soins à la victime, en raison de l'ampleur de ses blessures.

Le décès de la victime a rapidement été constaté.

Une enquête en cours

Une enquête sur les circonstances de l'accident est en cours.

La Pologne compte une population d'environ 100 ours bruns, dont 80% dans la région montagneuse des Bieszczady où a eu lieu l'attaque, selon des données officielles de 2024.

Les attaques mortelles restent extrêmement rares en Pologne. D'après les médias locaux, la dernière remontait à 2014.