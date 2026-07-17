Algérie : L’incendie qui a fait onze morts dans un orphelinat est probablement dû à un climatiseur

L'incendie qui a fait 11 morts dans un orphelinat de la banlieue d'Alger était dû à une "étincelle électrique" dans un climatiseur, probablement parce que l'appareil était allumé de manière continue en raison des fortes chaleurs, a annoncé vendredi la police algérienne.

"Contexte de forte hausse des températures"

L'enquête a "conclu que l'incendie avait été provoqué par une étincelle électrique émanant d'un climatiseur installé dans l'une des chambres du premier étage de l'établissement", a affirmé la police dans un communiqué publié sur Facebook.

"Cette défaillance serait due au fonctionnement ininterrompu de l'appareil, dans un contexte de forte hausse des températures", a-t-elle ajouté, précisant que l'enquête se poursuivait.

L'incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi à l'Etablissement de l'enfance assistée, situé dans la commune de Mohammadia.

Plusieurs régions d'Algérie font face à de fortes chaleurs depuis plusieurs jours, essentiellement dans le nord du pays.

932 incendies

En une semaine, du 8 au 15 juillet, les services de la Protection civile ont enregistré 932 incendies, "dont 913 ont été éteints jusqu'à mercredi matin", a indiqué à l'agence officielle Algérie Presse Service (APS) le sous-directeur des opérations, le lieutenant-colonel Karim Harbi.

Chaque été, le nord de l'Algérie est touché par des feux de forêt, un phénomène aggravé par les épisodes de sécheresse et les fortes chaleurs, favorisés par le changement climatique.

Ces dernières années, de vastes incendies ont causé la mort de dizaines de personnes, détruit des milliers d'hectares de forêts et de terres agricoles ainsi que de nombreuses habitations.