Sept survivants retrouvés plusieurs jours après un naufrage en Indonésie

Deux rescapés d'un naufrage au large de l'Indonésie ont été retrouvés dimanche sur une île déserte, après un périple sur un radeau de fortune, ont annoncé les secours, au lendemain du sauvetage de cinq autres personnes qui dérivaient en mer.

Le bateau, qui transportait près de 80 personnes, avait coulé mercredi au large de l'île indonésienne de Sulawesi. Une cinquantaine de personnes avaient été secourues jeudi.

Dimanche, les sauveteurs ont retrouvé un homme et une femme sur une petite île inhabitée, qu'ils ont pu atteindre en s'agrippant à un radeau de fortune. Selon ces deux naufragés, quatre autres personnes qui se trouvaient avec eux n'ont pas survécu.

"Certains se sont affaiblis et ne pouvaient plus s'accrocher au radeau, ils ont fini par dériver", a déclaré à l'AFP un responsable local des opérations de recherche et de sauvetage, Muhammad Arif Anwar. Samedi, cinq autres rescapés, dont une fillette de sept ans, avaient été retrouvés par des pêcheurs après avoir dérivé en mer pendant trois jours.

"Après le naufrage du bateau, ils ont survécu en recourant à tout moyen de flottaison de fortune à leur disposition", avait expliqué Muhammad Arif Anwar à l'AFP plus tôt dimanche.

Des jerricans et des morceaux de liège pour construire un radeau

"Ils ont assemblé des jerricans et des morceaux de liège avec de la corde, puis se sont hissés dessus", a-t-il ajouté, précisant que ces rescapés, affaiblis par le manque d'eau et de nourriture, avaient survécu en mangeant des nouilles instantanées et des biscuits.

Selon ce responsable, 18 personnes sont encore portées disparues.

Le navire ne transportait officiellement que 50 passagers, mais des vérifications ultérieures ont permis d'établir que 78 personnes se trouvaient en réalité à bord. Une panne de moteur avait provoqué le naufrage du bateau alors qu'il naviguait près de Selayar, une petite île située au sud de la grande île de Sulawesi.

Des accidents maritimes surviennent régulièrement en Indonésie, pays d'Asie du Sud-Est composé de quelque 17 000 îles, souvent en raison de normes de sécurité laxistes et de mauvaises conditions météorologiques. Trois touristes espagnols ont trouvé la mort fin décembre lorsque leur bateau a coulé au large du pays.