On fait quoi l'été à Montréal ?

L’été, Montréal change de rythme et devient un véritable terrain de jeu à ciel ouvert. On est allés vous chercher les meilleurs endroits à découvrir avec l'arrivée de la saison estivale, pour profiter au maximum de votre séjour !

À Montréal, tout commence souvent par une balade. La ville se découvre facilement à pied ou à vélo, surtout l’été, lorsque la ville est en effervescence. À chaque coin de rue, quelque chose attire l’œil : une nouvelle exposition, un festival en plein centre-ville, un restaurant de quartier qui mérite qu’on s’y arrête. La ville se découvre par quartier, entre patrimoine, culture et gastronomie.

Crédit : Laurène Tinel - Tourisme Montréal

Un centre historique et une scène culturelle active

Si vous passez par le Vieux-Montréal, le quartier donne à voir les lieux de fondation de la ville, avec une architecture historique aux influences européennes.

Les arts vivants occupent une place importante dans cette ville, avec des événements comme le Festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE un festival dédié aux arts du cirque contemporain qui transforme la ville en scène à ciel ouvert, ou le Festival Présence Autochtone, qui met en valeur les cultures, les créations artistiques et les voix des peuples autochtones à travers des spectacles et des rencontres. Les musées montréalais regorgent d’arts qui sauront satisfaire tous et chacun, avec par exemple la collection Torlonia : chefs-d’œuvre de la sculpture romaine, qui se tiendra jusqu’au 19 juillet au Musée des beaux-arts de Montréal ou encore le Musée McCord qui met en lumière la vie à Montréal avec plusieurs expositions en cours dont une sur les 50e des Jeux Olympiques de Montréal et la seconde sur la gastronomie montréalaise. La ville propose aussi des espaces d’expériences immersives avec par exemple OASIS immersion, installé au Palais des congrès.

Crédit : Alison Slattery Two Food Photographers - Tourisme Montréal

Une ville qui se découvre aussi par la Gastronomie

Au fur et à mesure que l’été s’installe, les microbrasseries se remplissent, les food trucks apparaissent et les terrasses se multiplient. Certains repères et spécialités restent incontournables : la poutine, les bagels de St-Viateur Bagel et Fairmount Bagel, ou le smoked meat de Schwartz’s Deli. Mais la découverte passe aussi par des lieux comme le Marché Jean-Talon, où se croisent produits locaux, de saison et du quotidien.

Si vous êtes adepte de brunch, arrêtez-vous au Pangea, où vous trouverez une ambiance de maison de plage et des assiettes généreuses. Et si vous passez dans Rosemont, faites une pause au Bar Mamie, parfait pour un verre de vin et une planche à partager sur une terrasse de quartier.

Pour une expérience gastronomique, direction Mon Lapin, restaurant recommandé par le Guide Michelin et plusieurs fois primé, où l’on savoure une cuisine de saison inventive, accompagnée d’une remarquable sélection de vins nature.

Crédit : Eva Blue - Tourisme Montréal

Une ville rythmée par les festivals

Entre juin et août, les festivals deviennent de véritables points de repère et Montréal change de rythme. Les Francos de Montréal du 12 au 20 juin 2026, le Festival international de Jazz de Montréal du 25 juin au 4 juillet 2026, Juste pour rire du 15 au 26 juillet 2026 ou encore Osheaga du 31 juillet au 2 août 2026 attirent un public local et international.

Depuis une vingtaine d’années, des initiatives portées par des organismes comme MU, ou des festivals tel que MURAL et Under Pressure, ont également transformé la ville en véritable galerie à ciel ouvert. Vous pouvez vous rassembler sur l’île Jean-Drapeau, où l’été bat aussi son plein avec les Piknic Électronik chaque dimanche, ainsi que des événements majeurs comme LASSO et ÎLESONIQ.

Crédit : Tourisme Montréal - Madore - Daphné Caron

Des espaces extérieurs intégrés au quotidien

La ville vous offre aussi des temps plus calmes, avec un équilibre entre vie et nature ! Vous pouvez vous poser au mont Royal, dans des parcs comme le parc La Fontaine ou le parc Maisonneuve. Mais aussi faire du kayak et du vélo le long du Canal Lachine. Aller à la Plage de l'Horloge pour la vue sur le fleuve, vous promener dans le Vieux-port, ou vous relaxer au Bota- Bota, un spa qui est littéralement sur le fleuve dans un ancien traversier. Enfin, des lieux comme le complexe Espace pour la vie regroupent le Jardin botanique, le Biodôme, le Planétarium et l’Insectarium. Cet espace se positionne comme le plus grand complexe en sciences de la nature et vous permettra d'en apprendre davantage sur ces sujets tout en profitant de l’environnement.

Montréal saura vous séduire par son énergie. L’été, plus que jamais, la ville vibre au rythme de ses festivals et de ses rues animées, et vous offrira une expérience mouvementée et chaleureuse.