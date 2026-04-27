Guerre au Moyen-Orient : les 10 choses à savoir ce lundi

Voici les 10 informations à savoir ce lundi 27 avril sur la guerre au Moyen-Orient.

1. Des frappes israéliennes tuent 14 personnes au Liban

Les autorités libanaises ont annoncé que des frappes israéliennes sur le sud du pays avaient fait 14 morts dimanche, bilan quotidien le plus lourd depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 17 avril.

2. L'armée israélienne dit frapper des positions du Hezbollah dans l'est du Liban

L'armée israélienne a annoncé avoir commencé à frapper des positions du mouvement pro-iranien Hezbollah dans la région de la Bekaa, dans l'est du Liban.

3. Le président libanais accuse le Hezbollah d'entraîner le pays dans la guerre

Le président libanais Joseph Aoun a souligné que le but des négociations directes avec Israël était de mettre fin au conflit, ajoutant à l'intention du Hezbollah que la véritable "trahison" était d'avoir entraîné le Liban dans la guerre.

4. Le Hezbollah refuse "catégoriquement" les négociations directes avec Israël

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a réaffirmé son refus des négociations directes entre Beyrouth et Israël, les qualifiant de "dangereux écart" qui risque d'entraîner le Liban dans un "cycle d'instabilité": "Nous poursuivons notre résistance pour défendre le Liban (...). Nous ne reculerons pas (face aux) menaces" israéliennes.

5. Trump tiendra une réunion de crise sur l'Iran

Donald Trump tiendra dans la journée une réunion de crise sur l'Iran, selon des médias américains, alors que les négociations piétinent sur le cessez-le-feu et la réouverture à la navigation du détroit d'Ormuz.

6. La sécurité du passage dans le détroit d'Ormuz est une "question mondiale importante"

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé après son arrivée en Russie où il doit rencontrer dans la journée le président Vladimir Poutine que "la sécurité du passage dans le détroit d'Ormuz est une question mondiale importante", alors que les Etats-Unis et l'Iran poursuivent leurs blocus sur ce détroit stratégique.

7. L'Iran estime que son armée devrait avoir autorité sur le détroit d'Ormuz

L'Iran estime que son armée devrait avoir autorité sur le détroit d'Ormuz, au terme d'une proposition de loi, a déclaré lundi un haut responsable.

8. L'Iran accuse les Etats-Unis de l'échec des discussions au Pakistan

Le chef de la diplomatie iranienne a accusé les Etats-Unis d'être responsables de l'échec des pourparlers de paix au Pakistan.

"Les approches américaines ont fait que le précédent cycle de négociations, malgré des progrès, n'a pas atteint ses objectifs en raison d'exigences excessives", a-t-il déclaré, cité par les médias d'Etat iraniens.

9. Poutine va recevoir le chef de la diplomatie iranienne

Le Kremlin a confirmé que le président russe Vladimir Poutine recevrait lundi Abbas Araghchi, a rapporté l'agence de presse étatique Tass, citant le porte-parole Dmitri Peskov.

10. Le pétrole en hausse

Les prix du pétrole grimpent lundi matin en Asie, poussés par l'incertitude persistante au Moyen-Orient, après l'annulation de nouveaux pourparlers entre Iran et Etats-Unis et dans un contexte de quasi-paralysie du détroit d'Ormuz.