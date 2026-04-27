Le groupe de librairies Gibert va demander son placement en redressement judiciaire

Le groupe Gibert, qui se revendique premier libraire indépendant de France, a annoncé lundi qu'il allait demander son placement en redressement judiciaire en raison de difficultés économiques liées en particulier au "déclin du marché des livres neufs".

Le groupe Gibert, qui se revendique premier libraire indépendant de France, va demander son placement en redressement judiciaire en raison du "déclin du marché des livres neufs", qu'il entend compenser en pariant sur l'occasion, a-t-il annoncé lundi.

Cette décision illustre les difficultés des librairies dans un contexte de recul global de la lecture et de concurrence des sites de vente sur internet.

Le réseau de librairies va "solliciter la protection du tribunal des activités économiques de Paris par l'ouverture d'une procédure de redressement", indique-t-il dans un communiqué, confirmant une information du site Actu.fr.

Cette demande sera examinée mardi par le tribunal, précise-t-il.

Gibert, qui exploite 16 magasins dans 12 villes et emploie 500 collaborateurs, explique que son "modèle actuel est pris dans un effet ciseau entre l'explosion de ses coûts fixes (loyers, énergie) et le déclin du marché des livres neufs avec une compression des marges sur ce marché".

Dans ce contexte, la procédure du redressement judiciaire "devrait lui permettre l'adaptation et la transformation de son modèle dans le cadre juridique le plus protecteur pour l'activité (gel des dettes, garantie des salaires...)".

Pour assurer sa pérennité, "le groupe mise sur un virage stratégique autour du livre d'occasion, marché porteur qui connaît 10% de croissance par an et offre une meilleure maîtrise de la chaîne de valeur et des marges".

Son objectif est de "doubler la part de ses ventes de livres d'occasion d'ici 2029", alors que ceux-ci représentent actuellement 35% de son chiffre d'affaires.

Gibert, qui avait été séparé en deux enseignes (Gibert Joseph et Gibert Jeune) jusqu'en 2017, se présente comme "la première librairie et le premier disquaire généraliste indépendant de France avec plus de 500 000 références neuves et d'occasion". Vendant aussi des vidéos et de la papeterie dans certains de ses magasins, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 86 millions d'euros en 2025.

En 2021, Gibert avait fermé quatre de ses librairies situées sur la place Saint-Michel, en plein cœur de Paris, où il était installé depuis 135 ans, conservant essentiellement sa grande librairie située près de l'université de la Sorbonne.