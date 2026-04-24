Guerre au Moyen-Orient: les 10 infos à ne pas rater ce matin

Ce qui a changé cette nuit et pourquoi ça compte: les 10 infos clés du jour.

1. Macron appelle à un retour rapide à la stabilité

Le président français, Emmanuel Macron, a appelé vendredi au retour de la stabilité au Moyen-Orient "le plus vite possible", alors que son homologue américain, Donald Trump, avait affirmé la veille avoir "tout le temps du monde" pour négocier une paix avec l'Iran.

2. Trump annonce une prolongation du cessez-le-feu au Liban de "trois semaines"

Le président américain a ensuite affirmé qu'il y avait une "très bonne chance" de parvenir à un accord de paix entre les deux pays dès cette année.

Le Hezbollah avait annoncé plus tôt avoir tiré des roquettes sur le nord d'Israël en réponse aux "violations" du cessez-le-feu par l'armée israélienne.

3. Explosions à Téhéran, le système de défense antiaérienne activé

Des explosions ont retenti jeudi soir à Téhéran, où le système de défense antiaérienne a été activé, ont rapporté des médias iraniens pour la première fois depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec les Etats-Unis, le 8 avril.

Une source sécuritaire israélienne a assuré à l'AFP que l'armée israélienne n'était pas en train d'attaquer l'Iran.

4. Le pétrole en hausse

Les cours du pétrole ont fait le grand écart jeudi pour finalement terminer en hausse, après de nouvelles explosions à Téhéran et en l'absence de perspective de reprise des discussions entre Américains et Iraniens.

A la clôture jeudi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord se maintient au-dessus du seuil symbolique des 100 dollars, progressant de 3,10% à 105,07 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en juin, a avancé de 3,11% à 95,85 dollars.

5. Trump assure avoir "tout le temps du monde" concernant l'Iran

Donald Trump a assuré qu'il avait "tout le temps du monde" concernant la guerre au Moyen-Orient, au contraire de l'Iran selon lui, dans un message sur son réseau Truth Social.

"Il n'y aura d'accord que lorsque ce sera pertinent et bon pour les Etats-Unis, nos alliés et, en réalité, le reste du monde", a écrit le président américain.

6.Le nouveau guide suprême iranien "gravement blessé" mais "vif d'esprit"

Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a été grièvement blessé dans une frappe israélienne au début de la guerre qui a tué son père, mais est "vif d'esprit et actif", rapporte le New York Times.

Dans un message sur X, Mojtaba Khamenei a dénoncé en retour les "opérations médiatiques de l'ennemi" qui "en ciblant les esprits du peuple, cherchent à saper l'unité et la sécurité nationales".

7. Trois morts dans une frappe israélienne sur le sud du Liban

Une frappe israélienne a fait trois morts "dans le district de Nabatiyé", à plus de 30 kilomètres au nord d'Israël dans le sud du Liban, a annoncé le ministère libanais de la Santé.

Une autre frappe menée à Yater, à plus de 4 kilomètres au nord d'Israël, a fait deux blessés.

8. Trump ordonne de détruire les bateaux iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz

Donald Trump a publié plusieurs messages au ton agressif sur l'Iran, en disant en particulier avoir ordonné à la marine américaine d'"abattre" tous les bateaux "qui posent des mines" dans le détroit d'Ormuz.

9. Plans pour sécuriser le détroit d'Ormuz: Londres et Paris "confiants" sur "des progrès"

Le ministre britannique de la Défense John Healey et son homologue française Catherine Vautrin ont appelé les responsables militaires de différents pays réunis à Londres à aboutir à un plan conjoint pour sécuriser le détroit d'Ormuz, se disant "confiants" sur des "progrès".

10. L'armée américaine annonce avoir abordé un pétrolier sanctionné lié à l'Iran dans l'océan Indien

Le ministère américain de la Défense a annoncé avoir abordé et inspecté dans l'océan Indien un navire sous sanction transportant du pétrole iranien, la deuxième opération de ce type menée dans cette zone cette semaine.