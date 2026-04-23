Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements ce jeudi 23 avril

Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient ce jeudi, alors que l'incertitude demeure sur une éventuelle reprise des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis dans le prolongement de la trève.

Le Pentagone estime à jusqu'à six mois le déminage d'Ormuz, selon le Washington Post

Déminer le détroit d'Ormuz pourrait prendre six mois, pesant d'autant sur les cours des hydrocarbures à l'échelle mondiale, a estimé le Pentagone lors d'un brief classifié au Congrès américain, révélé mercredi par le Washington Post.

Des informations qualifiées d'"inexactes" par un porte-parole du Pentagone.

Un homme pendu en Iran pour espionnage

L'Iran a pendu jeudi un homme jugé coupable d'appartenance à un groupe d'opposition interdit et de collaboration avec Israël, a annoncé le pouvoir judiciaire.

"Sultan-Ali Shirzadi-Fakhr a été pendu tôt ce matin pour appartenance au groupe terroriste des Moudjahidine du peuple (MEK) et pour collaboration avec les services d'espionnage du régime israélien", a écrit le site du pouvoir judiciaire, Mizan Online. Téhéran a procédé à plusieurs exécutions depuis le déclenchement de la guerre avec Israël et les Etats-Unis le 28 février.

Le pétrole en hausse

Les prix du pétrole ont bondi brièvement jeudi de plus de 4% en début d'échanges en Asie, avant de se modérer, dans un marché inquiet des incertitudes sur les pourparlers entre Iran et Etats-Unis et de la poursuite de la paralysie du détroit d'Ormuz.

Vers 06H35 GMT, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI) grimpait de 1,47% à 94,33 dollars et celui de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnait 1,41% à 103,35 dollars. Il s'installe désormais au-dessus de la barre symbolique des 100 dollars.

L'armée américaine dit avoir ordonné à 31 navires de faire demi-tour dans le cadre de son blocus

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a indiqué mercredi que les forces américaines ont "ordonné à 31 navires de faire demi-tour ou de regagner leur port dans le cadre du blocus américain contre l'Iran".

"La majorité des navires sont sont conformé aux instructions américaines", a encore écrit le Centcom sur X, ajoutant que "la plupart des navires qui ont fait demi-tour étaient des pétroliers".

Une journaliste tuée au Liban dans une frappe israélienne

La journaliste libanaise Amal Khalil a été "tuée à la suite d'une frappe aérienne" israélienne mercredi à al-Tiri, dans le sud du Liban, a annoncé la Défense civile, un décès confirmé par le journal Al-Akhbar où elle travaillait.

Une autre journaliste a été blessée dans cette frappe.

Trump affirme que l'Iran, à sa demande, renonce à exécuter huit femmes

Le président américain a affirmé qu'à sa demande, les autorités iraniennes avaient renoncé à exécuter huit manifestantes. Il a assuré que quatre d'entre elles seraient libérées immédiatement et que les quatre autres seraient condamnées à un mois de prison.

La justice iranienne a accusé Donald Trump de diffuser de "fausses informations" au sujet de ces Iraniennes. Téhéran avait démenti mardi le fait que plusieurs femmes soient menacées de la peine de mort.

L'Iran exclut de rouvrir le détroit d'Ormuz tant que durera le blocus américain

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a exclu une réouverture du détroit d'Ormuz tant que durera le blocus américain des ports iraniens, qu'il a dénoncé comme violant le cessez-le-feu entre les deux pays.

L'Iran affirme avoir saisi deux navires tentant de passer par le détroit d'Ormuz

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont affirmé dans un communiqué que leurs forces navales avaient intercepté deux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz. "Les deux navires en infraction ont été saisis par les forces navales des Gardiens de la Révolution et dirigés vers la côte iranienne", a-t-on ajouté.

Le président américain ne considère pas cette saisie comme une violation du cessez-le-feu, a toutefois déclaré mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Le Panama a confirmé la saisie d'un navire battant son pavillon, le MSC Francesca, et son ministère des Affaires étrangères a accusé Téhéran de porter une "grave atteinte" à la sécurité maritime.

Pas de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran, selon la Maison Blanche

Donald Trump a jugé "possible" que les discussions avec l'Iran reprennent dans les prochains jours, dans un échange de textos avec le New York Post.

"C'est possible!", a-t-il écrit en réponse à une journaliste du tabloïd, qui l'interrogeait sur la probabilité que des discussions se tiennent dans les prochaines "36 à 72 heures", donc d'ici vendredi.

"Le président n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran", a cependant indiqué aux journalistes la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, précisant qu'"en définitive, le calendrier sera imposé" par Donald Trump.

Liban: plus de 62.000 logements détruits ou endommagés par Israël

Plus de 62.000 logements ont été détruits ou endommagés dans les opérations israéliennes en plus de six semaines de guerre, a indiqué un responsable libanais.

"En près de 45 jours (de guerre), nous avons recensé 21.700 logements détruits, et 40.500 endommagés", a affirmé le secrétaire général du Conseil national de la recherche scientifique (CNRS), Chadi Abdallah, lors d'une conférence de presse.