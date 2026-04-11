Trump affirme que les Etats-Unis commencent "le déblocage du détroit d'Ormuz"

Donald Trump a affirmé samedi que les Etats-Unis avaient commencé "le processus de déblocage du détroit d'Ormuz", s'en prenant une nouvelle fois aux pays qui n'en font pas assez selon lui pour sécuriser cette voie maritime cruciale bloquée par l'Iran.

"Nous commençons maintenant le processus pour dégager le détroit d'Ormuz comme faveur pour des pays à travers le monde, y compris la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne, et bien d'autres", a écrit le président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

"De manière incroyable, ils n'ont pas le courage ou la volonté de faire le travail eux-mêmes", a-t-il assuré.

Selon le média Axios, qui cite un responsable américain, plusieurs navires de la marine américaine ont franchi le détroit d'Ormuz samedi.

Une opération destinée à donner confiance aux navires commerciaux pour entreprendre à leur tour le passage du détroit, précise Axios.

"Ils sont en train de perdre"

Un haut responsable militaire iranien, cité par la télévision d'Etat, a cependant démenti les informations d'Axios.

Donald Trump s'en est également pris aux médias qui, selon lui, assurent que l'Iran gagne la guerre contre les Etats-Unis, "alors qu'en réalité tout le monde sait qu'ils sont en train de PERDRE, et PERDRE GROS".

"La seule chose en leur faveur, c'est la menace qu'un navire puisse heurter une de leurs mines navales" dans le détroit d'Ormuz, a-t-il reconnu, tout en clamant que "l'ensemble de leurs 28 navires poseurs de mines gisent au fond de la mer" depuis les frappes américaines.

Le message de Donald Trump intervient au début des pourparlers de paix entre les Etats-Unis et l'Iran au Pakistan, lors desquels la question du trafic dans le détroit tiendra une place importante.

La navigation reste entravée dans cette voie maritime stratégique pour le pétrole et le commerce mondial, quasi bloquée par l'Iran depuis le début de la guerre, alors que sa réouverture était une condition du cessez-le-feu.

Sans fournir de détails, le président américain a également affirmé que des "pétroliers vides venant de nombreux pays se dirigent tous vers les Etats-Unis d'Amérique pour SE CHARGER en pétrole".