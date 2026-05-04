Arménie : Macron salue son choix de la "paix" et de "se tourner vers l'Europe"

"Se tourner vers l'Europe"
On s'était un peu habitué pendant des décennies à ce que l'Arménie (...) soit en quelque sorte un satellite de la Russie (..) Elle a fait le choix de sortir de cette entrave et de se tourner vers l'Europe", a-t-il souligné devant la communauté française lors d'une visite d'Etat en Arménie.
"Ce choix de la paix qui a été fait (...), c'est aussi un choix de pragmatisme pour construire une stabilité (...). Je crois pouvoir vous dire que le choix des dirigeants actuels est le seul choix raisonnable", a-t-il ajouté.
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