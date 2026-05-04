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Actualité européenne

Arménie : Macron salue son choix de la "paix" et de "se tourner vers l'Europe"

Reuters
Le président français Emmanuel Macron a salué lundi à Erevan le choix de l'Arménie de "se tourner vers l'Europe", tout comme celui de la "paix" avec l'Azerbaïdjan, le "seul raisonnable" selon lui pour s'affranchir de la Russie.
Brut.avec AFP
Publié le
04
/
05
/
2026
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"Se tourner vers l'Europe"

On s'était un peu habitué pendant des décennies à ce que l'Arménie (...) soit en quelque sorte un satellite de la Russie (..) Elle a fait le choix de sortir de cette entrave et de se tourner vers l'Europe", a-t-il souligné devant la communauté française lors d'une visite d'Etat en Arménie.

"Ce choix de la paix qui a été fait (...), c'est aussi un choix de pragmatisme pour construire une stabilité (...). Je crois pouvoir vous dire que le choix des dirigeants actuels est le seul choix raisonnable", a-t-il ajouté.

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