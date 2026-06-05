VivaTech investit les Champs-Élysées pour célébrer ses 10 ans

Dix ans. C'est l'âge que fête VivaTech cette année, et pour l'occasion, le plus grand salon tech européen tente quelque chose qu'il n'a jamais vraiment fait : s'adresser à tout le monde.

Le 14 juin, les Champs-Élysées piétonnisés se transforment en parcours technologique ouvert, gratuit, sans badge. De 12h à 18h, les huit lettres géantes du mot VivaTech sont posées sur la chaussée, chacune consacrée à un thème : robotique, IA, mobilité, santé, emploi, culture. Des robots humanoïdes interagissent avec les passants, des drones de nouvelle génération survolent l'avenue, des exosquelettes sont à portée de main. Une capsule stratosphérique permet d'observer la Terre depuis la haute atmosphère. Des technologies produisent de l'eau potable à partir de l'air. Un espace entier est consacré à l'intelligence artificielle, conçu pour la rendre compréhensible plutôt qu'impressionnante. 35 démonstrations au total, animées par des startup et des experts. 150 000 visiteurs attendus.

C'est un choix fort pour un dixième anniversaire. Depuis sa création en 2016 par Publicis Groupe et le Groupe Les Échos-Le Parisien, VivaTech s'est imposé comme le rendez-vous de référence de l'écosystème tech européen. 15.000 start-up, 4000 investisseurs, des leaders venus des quatre coins de la planète. Dix ans après, l'événement franchit une étape naturelle : ouvrir ce monde-là au plus grand nombre, et le faire là où Paris se donne à voir.

Désir de spectaculaire

L'avenue a ses propres précédents, et VivaTech ne manque pas de les rappeler. En 1855, les Champs-Élysées accueillaient la première exposition universelle de Paris, même promesse, même désir de rendre spectaculaire ce qui allait changer le monde. Machines industrielles d'un côté, robots humanoïdes de l'autre. L'émerveillement, lui, est censé rester le même.

Ce qui change, c'est le contexte. En 2026, les technologies que VivaTech met en scène ne sont plus des promesses lointaines. L'IA est déjà dans les téléphones, les robots commencent à entrer dans les usines et les hôpitaux, la mobilité électrique reconfigure les villes. Montrer tout ça sur le trottoir des Champs-Élysées, à des familles qui passaient, c'est peut-être la façon la plus honnête de prendre la mesure de ce qui est déjà en train d'arriver.

Dimanche 14 juin, de 12h à 18h, sur les Champs-Élysées piétonnisés, entre la rue Arsène Houssaye et la rue de Berri. Entrée libre. Métro George V, Franklin D. Roosevelt ou Charles de Gaulle Étoile. VivaTech se poursuit ensuite à Paris Expo Porte de Versailles du 17 au 20 juin.