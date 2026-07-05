Tour de France 2026 : l'étape de lundi 6 juillet en sursis en raison d'un incendie

Une décision sera prise "d'ici la fin de journée" sur le maintien ou non de la troisième étape du Tour de France.

Cette étape doit s'achever lundi 6 juillet dans les Pyrénées-Orientales, où un important incendie est en cours, a indiqué dimanche le préfet du département.

"C'est un sujet sur lequel on travaille cet après-midi. On pourra prendre une décision d'ici la fin de la journée," a déclaré lors d'un point de presse Pierre Regnault de la Mothe.

L'incendie en cours dans le département a déjà parcouru environ 1.500 hectares. Il se situe à quelque 70 kilomètres des Angles, où est prévue l'arrivée vers 17h00 de la troisième étape du Tour de France (195,9 km), qui doit partir de Granollers, en Espagne, à la mi-journée.

La deuxième étape, en cours dimanche, mène le peloton de 183 coureurs de Tarragone à Barcelone.