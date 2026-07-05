Détroit d'Ormuz : l'Iran envisage un droit "spécial" pour les pays amis

L’accord-cadre initial conclu entre l'Iran et les États-Unis pour mettre fin à la guerre prévoyait que les navires commerciaux puissent transiter par le détroit sans frais pendant 60 jours, mais l'incertitude demeure sur ce qui se passera après ce délai.

L’ambassadeur d’Iran à Pékin a affirmé samedi que des frais seraient imposés aux navires transitant par le détroit d’Ormuz, une idée rejetée par Washington, tout en assurant que les pays "amis" bénéficieront d'un traitement "spécial".

L'ambassadeur iranien Abdolreza Rahmani Fazli a déclaré au Forum pour la paix mondiale, à Pékin, que son pays travaillait "en collaboration et en coopération" avec Oman à "de nouveaux arrangements" pour cette voie maritime stratégique, point de passage clé pour le commerce mondial des hydrocarbures.

"Comme pays pour qui Ormuz fait partie des eaux territoriales, nous imposerons assurément des frais de service", a déclaré l'ambassadeur dans des propos traduits, tout en insistant sur cela ne serait pas un "péage".

"Un traitement spécial pour les pays qui se sont montrés amicaux"

"Ces nouveaux arrangements auront trait à la garantie de la sécurité du transit à travers le détroit d’Ormuz, à la supervision du passage des navires... ainsi qu'à la prise en compte des conséquences environnementales du nombre massif de bateaux" passant par là, a-t-il ajouté.

"Nous envisagerons assurément un traitement spécial pour les pays qui se sont montrés amicaux et qui se sont particulièrement tenus à nos côtés pendant les moments difficiles", a-t-il poursuivi.

En temps de paix, un cinquième du pétrole et du gaz naturel mondiaux transite par le détroit d'Ormuz qui a été largement bloqué à partir du déclenchement des frappes israélos-américaines le 28 février, entraînant une flambée des prix de l'énergie.

L'Iran a levé son blocus du détroit dans la foulée de la signature d'un protocole d'accord avec les Etats-Unis le 17 juin. Des négociations sur un règlement permanent du conflit se poursuivent.