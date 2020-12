Une vie : Nicole Kidman

Nicole Kidman : sa carrière et sa lutte pour les droits des femmes

C’est une actrice qui ose tout sur grand écran. Elle a fait du droit des femmes son plus grand combat et s’est battue pour gagner sa liberté. C’est Nicole Kidman.

Nicole Kidman naît en 1967 à Hawaï et grandit en Australie. À 14 ans, elle rencontre la réalisatrice Jane Campion qui la pousse à monter sur scène pour la première fois. À 16 ans, elle fait ses débuts au cinéma australien dans Bush Christmas. En 1989, elle rencontre Tom Cruise sur le tournage de Jours de tonnerre. Ils se marient le 24 décembre 1990.

Le début de sa reconnaissance

« Je me suis mariée par amour, mais être mariée à un homme extrêmement puissant m'a permis de ne pas être harcelée sexuellement », confiera-t-elle quelques années plus tard. Tom Cruise et Nicole Kidman adoptent deux enfants : Isabella, née en 1992, et Connor, né en 1995.

En 1994, l’actrice devient ambassadrice de bonne volonté pour l’Unicef. À 28 ans, elle accède à la reconnaissance dans son métier grâce à son rôle dans Prête à tout, de Gus Van Sant. Grâce à sa performance, elle perd l’étiquette de « Mme Cruise » qu’on lui avait collée.

En 1999, après un tournage éprouvant de plus d’un an, elle est à l’affiche du film Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. En février 2001, Tom Cruise annonce son intention de divorcer à cause de « différends irréconciliables ». Selon un documentaire datant de 2015, l’église de Scientologie serait à l’origine de cette séparation : Tom Cruise en est un fervent adepte.

Le respect des droits des femmes

À 33 ans, elle est nommée pour la première fois à l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de courtisane et de vedette de cabaret dans le film Moulin Rouge de Baz Luhrmann. À 35 ans, elle devient la première actrice australienne à remporter l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de l’autrice Virginia Woolf dans The Hours.

En juin 2006, Nicole Kidman épouse le chanteur de country Keith Urban. Deux ans plus tard, elle donne naissance à leur fille : Sunday Rose. À 39 ans, en tant qu’ambassadrice de l’UNIFEM, elle se rend au Kosovo pour soutenir les droits des femmes.

En 2009, elle prend la parole devant une commission du Sénat américain pour soutenir un projet de loi visant à influer sur la politique étrangère des États-Unis envers les pays où les droits des femmes ne sont pas respectés. À 43 ans, elle devient mère pour la 4e fois. C’est une fille née par mère porteuse.

« Big Little Lies »

En 2014, Nicole Kidman commence à développer, avec l’actrice Reese Witherspoon, le projet de la série Big Little Lies. Elle est diffusée sur HBO dès 2017. Elle y incarne une femme battue par son mari. L’actrice joue aux côtés de Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoë Kravitz et Shailene Woodley.

« Je travaille depuis deux décennies pour U.N. Women à essayer d'éradiquer la violence contre les femmes. Il est si difficile de se faire entendre dans tout ce bruit et je pense qu'en ce moment, nous avons une chance de nous faire entendre », estime l’actrice.

Pour ce rôle, elle reçoit deux Emmy Awards et deux Golden Globes. À 51 ans, elle déclare dans la presse que malgré son statut, elle « n’a toujours pas beaucoup de pouvoir ». En 2020, Nicole Kidman fait son retour à la télévision dans la série The Undoing, face à Hugh Grant. Elle apparaît aussi dans la comédie musicale The Prom, diffusée sur Netflix.