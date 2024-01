"Ça se passe en Norvège mais ça nous concerne tous…"

A Oslo, en Norvège, le Parlement norvégien est “le premier pays au monde qui vient de voter pour ouvrir l'exploitation minière des fonds marins. Et pas n'importe où: en Arctique” décrit Camille Étienne, militante écologiste. Elle précise que “même si ça se passe en Norvège, il faut comprendre que ça nous concerne tous directement. Parce que l'Arctique, c'est l'endroit au monde où le dérèglement climatique est le plus rapide. Et c'est aussi un de nos principaux alliés contre les dérèglements climatiques parce que cet endroit du monde, il agit vraiment comme un régulateur du climat. Donc ce qui se passe là-bas, ça nous concerne tous”.

Camille Etienne fait le bilan de la COP 27





“C'est comme si on arrivait avant l'utilisation du glyphosate ou du pétrole”





Il y a six mois, la militante écologiste apprenait avec les autres personnes engagées dans la défense de l’environnement “que le gouvernement norvégien voulait ouvrir l’exploitation minière des fonds marins. Donc on s'est mobilisés partout à l'international, et grâce à l’activisme, on a obtenu une demi-victoire, c'est que le vote porte seulement sur l'exploration minière des fonds marins”. Elle insiste sur la distinction entre exploration et exploitation. “L'exploration, c'est pas pareil que l'exploitation. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que dès qu'ils vont vouloir exploiter les fonds marins, ils vont devoir repasser par le Parlement”. Ce qui signe une véritable victoire pour les défenseurs de l’environnement.

7 questions très simples sur le réchauffement climatique





“Ce qui est rare dans l'activisme, c'est que pour une fois, on arrive avant que ça ait commencé, avant que ça ait décidé. Et il faut bien réaliser que c'est pas juste "une nouvelle pipeline”, pas juste un nouveau scandale écologique, c'est une toute nouvelle industrie qui pourrait s'ouvrir. C'est comme si on arrivait avant l'utilisation du glyphosate ou avant l’utilisation du pétrole. Donc c'est important de faire maintenant en sorte qu'on n'ouvre pas cette boîte de Pandore” déclare Camille Étienne.

Le réchauffement climatique s’annonce pire que prévu en France





“Les impacts du deep sea mining pourraient être terribles sur cet écosystème”





Camille Étienne rappelle que “les fonds marins, c’est l’endroit au monde qui est le plus inconnu. Il y a plus de personnes qui sont allées sur la surface de la Lune que dans le fond des océans. Donc il y a plus de 90 % de ces écosystèmes qui ne sont même pas encore découverts par les scientifiques. La seule chose qu'on sait c'est qu’on fait une nouvelle expédition, on découvre que les impacts du deep sea mining pourraient être terribles sur cet écosystème. Et ça pourrait être une vraie bombe climatique parce que ça pourrait perturber la fonction de séquestration du carbone de l'océan. Il y a plus d'un tiers du CO2 qui est émis dans l'atmosphère qui ensuite est séquestré dans l'océan. Donc c'est un vrai allié dans le dérèglement climatique”. Elle compare les fonds marins à une sorte de “cocotte-minute où, si on ouvrait le couvercle, on pourrait avoir tout ce carbone séquestré dispersé dans l'atmosphère”.

Elle alerte contre le méga projet gazier de TotalEnergies en Afrique du Sud