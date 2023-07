Dans les prochaines années, les températures mondiales devraient grimper à des niveaux jamais atteints selon l'Organisation météorologique mondiale et ça c'est bien sûr dû en grande partie au réchauffement climatique. Mais aussi au phénomène El Niño attendu dans les mois à venir. Sulian Thual, océanographe Mercator-Ocean International, nous explique ce qu’est El Niño.

Quel est l'origine du phénomène El Niño ?

“Aux 16e et 17e siècles, les pêcheurs sur la côte péruvienne observent certaines années un courant chaud vers Noël et du coup ils l’appellent El Niño en référence Jésus dans la religion chrétienne. “El Niño”, ça veut dire l'enfant en espagnol” explique Sulian Thual, océanographe Mercator-Ocean International. “A l'époque, on pensait que c'était un courant chaud juste le long de la côte du Pérou. On s'imaginait pas que c'était un phénomène mondial. Ce n'est que plus tard qu'on a appelé La Niña, donc la phase froide. Ca, c'est les scientifiques qui ont donné ce nom bien plus tard”.

Quand aura lieu le prochain El Niño ?

En juillet 2023, “on observe déjà les conditions dans le Pacifique qui sont en train de changer et ça devrait culminer aux alentours de novembre - décembre. On ne sait jamais si quand on va avoir El Niño, ça va être un gros ou petit évènement” indique Sulian Thual, océanographe, à Brut, qui précise que ce phénomène revient “à peu près tous les 2 à 7 ans, c’est un cycle avec El Niña”.

C'est quoi l'effet El Niño ?

“El Niño, c’est un phénomène naturel dans le Pacifique. C’est un réchauffement du Pacifique. Quand il y a ces eaux chaudes qui sont déplacées, il y a ces structures qui bougent et du coup on a ce climat sur toute la planète sur une année qui change. La Terre, c’est une grande machine thermique dans laquelle il y a plus d’insolation dans les tropiques mais ensuite on redistribue toutes ces chaleurs avec des systèmes de vents et de courants” précise l’océanographe, Sulian Thual avant d’ajouter : “En Amérique du Sud, il y a un arrêt des pêches quand il y a El Niño, on va se retrouver avec des précipitations qu’on a pas d’habitude. Ou au contraire, en Indonésie, les précipitations parties, on va avoir des sécheresses.”

Quelle est la différence entre El Niño et El Nina ?

“El Niño, c’est quand l’océan pacifique est chaud et La Niña c’est quand le Pacifique est froid”.





Comment lutter contre le phénomène El Niño ?

El Niño est un phénomène naturel à la différence du changement climatique. “El Niño c’est naturel. Donc c’est cette oscillation qui est là depuis des milliers d’années et le changement climatique c’est on réchauffe l’atmosphère et les océans lentement à cause de nos gaz à effet de serre” affirme Sulian Thual, océanographe Mercator-Ocean International.

Sous le double effet de El Niño et du réchauffement climatique, les températures mondiales devraient battre de nouveaux records entre 2023 et 2017. L’Organisation météorologique mondiale, qui a publié ces prévisions, indique que “les répercussions sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l’eau et l’environnement seront considérables”.





El Nino est un phénomène climatique périodique qui affecte les régions de l'Amérique du Nord et de l'Ouest de l'Amérique du Sud. Il se caractérise par une hausse anormale de la température de la surface de l'océan Pacifique central et oriental, ce qui a un impact significatif sur les conditions météorologiques et climatiques. Pendant un épisode d'El Nino, les scientifiques ont observé des variations majeures dans les précipitations, avec des cours d'eau souvent touchés par des pluies excessives. Ces effets peuvent causer des inondations dans certaines régions, tandis que d'autres connaissent des sécheresses prolongées. Les prévisions des scientifiques concernant les épisodes d'El Nino sont essentielles pour aider les communautés à se préparer aux conséquences potentielles de ces phénomènes climatiques. Durant cette période, la météo est changeante avec des températures moyennes plus importantes.