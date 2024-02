Applis de rencontres : comment passer du virtuel au réel ?

“On sait qu'aujourd'hui, plus de la moitié des couples qui se forment viennent des sites de rencontre. Donc, d'une certaine manière, la norme s'est redessinée. Ce qui va être différent de quand on fait une rencontre dans un cercle social et qu'après, on a un premier date, c'est que finalement, là, on est vraiment sur un passage à la vraie vie à 100%. Et de fait, la posture va être différente, parce qu'on présente une image nouvelle”. Pierre Dubol est psychologue clinicien spécialisé en sexologie et créateur du compte Instagram Sexopsycho. Il nous éclaire sur la manière d’anticiper au mieux un date avec une personne rencontrée sur une application numérique. “L'une des premières choses qui va faire reculer le moment où on va se rencontrer en vrai, c'est très souvent l'intolérance à l'incertitude. En passant le pas entre les applications et la rencontre, on risque de créer un petit décalage entre nos attentes et la réalité. Il y a aussi des personnes qui peuvent avoir de l'anxiété sociale. Et encore plus insidieux, il y a des personnes qui peuvent avoir une anxiété de performance. Quand on est sujet à ça, en général, on va être pas mal dans l'évitement et du coup, on peut se sentir beaucoup plus à l'aise derrière l’écran. Intuitivement, on aurait tendance à penser que les personnes ont peur d'être déçues lors de la première rencontre, mais il y a massivement des personnes qui ont surtout peur de décevoir” explique Pierre Dubol.

“D'ailleurs, ce qui va souvent accroître cette sensation, c'est que quand on crée son profil, on va mettre en place certaines photos, certains mots qui vont montrer un certain aspect de notre personnalité qu'on aura peut-être du mal à défendre une fois en vrai. Ce qui est souvent erroné, parce qu'en plus, notre vision de ce qui est attractif pour nous ne l'est peut-être pas pour les autres. Si on veut vraiment calmer un peu ce phénomène, rien de mieux que de le communiquer. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de toute une après-midi à échanger pour finalement décider de se voir le soir, là où d'autres personnes vont peut-être avoir besoin de parler pendant des semaines et des semaines, voire peut-être des mois. Chaque personne a eu un vécu différent, voire même des choses traumatiques, et c'est normal de parfois prendre son temps. Mais c'est important aussi de ne pas oublier de verbaliser ses inquiétudes. Parce que si la personne en face nous juge pour ça, nous trouve trop lente, peut-être que cette personne-là nous pressera dans d'autres choses plus tard. Si face à mon timing, des personnes peuvent être jugeantes, ça en dit plus sur cette personne-là que sur moi” conseille le psychologue clinicien.

“Auprès de mes patients et patientes, j'aurais tendance à essayer d'éviter au maximum l'ode à la spontanéité. Parce que ce que je perçois aujourd'hui, c'est que le phénomène de spontanéité est beaucoup plus souvent vecteur de non-consentement, de surprise, de pression, plutôt que d'être quelque chose qui sera le fondement d'un bon moment. Vous avez déjà fait des voyages, des restaurants en planifiant ces choses-là, en vous préparant et vous avez adoré aller là-bas. La spontanéité, vous l'avez peut-être ajoutée plus tard, dans un secteur qui était cadré et rassurant. Le fait de pouvoir beaucoup mieux choisir où on va être spontané, ça peut permettre aussi à certaines personnes de se sécuriser” indique Pierre Dubol. “Alors, sur une note pas forcément joyeuse, moi, je conseille toujours à mes patients et patientes de se donner rendez-vous dans des lieux publics pour commencer, parce qu'on n'est jamais à l'abri de tomber sur une personne malintentionnée, qui cherchait peut-être à nous faire tomber dans un piège. Pour toutes les rencontres saines, je propose toujours que les personnes se rencontrent dans des lieux qui ressemblent à ce qu'ils attendent de la relation. Si on est quelqu'un qui n'aime pas spécialement sortir et qui n'aime pas le bruit, par exemple, ça peut être intéressant de se donner à un endroit assez calme. A contrario, si quand vous êtes en couple, vous ne pouvez pas vous empêcher de sortir chaque week-end avec votre compagnon ou votre compagne, peut-être que se donner rendez-vous à un endroit pour faire la fête, ça peut être à l'image de ce qui se jouera plus tard. Que ce premier date ressemble à ce que vous attendez de la relation et non pas à ce que l'on attend d'un premier date. Bref, pour le passage du virtuel au réel, on ne force pas et on ne se force pas” conclut le psychologue.

