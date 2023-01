Elle recrée un clip en version "grande taille"

“On veut juste montrer qu’on peut être bien dans son corps”

"En fait, c'est mon mari qui m'a filmée. Ça n'a même pas été filmé par un professionnel." L'Indienne Tanvi Geetha Ravishankar a fait le buzz en recréant le clip du morceau à succès Besharam Rang. "J'ai voulu le recréer parce que je n'avais vu personne avec mon physique le faire. Et je l'ai aussi fait pour m'amuser", explique-t-elle. Ses followers ont non seulement apprécié sa danse, mais surtout le fait qu'elle fasse parler du corps des femmes et des injonctions qu'on leur impose.

"Ce n'est pas la première fois que je me mets en scène en bikini sur une plage. Mais ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas peur. J'ai déjà subi des moqueries, je suis habituée." Tanvi est une grande défenseuse du body positive. "Le body positive, ça veut dire que chaque corps, peu importe ses formes, son poids, la couleur de sa peau, son handicap ou ses capacités, mérite d'être respecté. Tout le monde doit être traité de la même façon et tout le monde doit avoir les mêmes opportunités."

Pour encourager les femmes à aimer leur corps, Tanvi a commencé à poster des photos d'elle-même en maillot de bain en 2016. "On n'a pas la possibilité de porter des vêtements à la mode. Et montrer son corps, quand on n'a pas une silhouette de mannequin… d'une certaine façon, on n'a pas le droit d'exposer son corps."

Enfant, toutes les femmes rondes qu'elle voyait dans la culture populaire étaient représentées comme des personnages comiques. "On se moquait d'elles. Par exemple, on disait du héros 'on va le mettre avec elle' et tout le monde riait." Si ces personnages ne sont pas forcément toujours comiques, ils restent la plupart du temps des stéréotypes. "On voit toujours une grosse fille avec des chips dans une main et un Coca dans l'autre, ou qui mange un burger et qui est très malheureuse."

Tanvi voudrait faire disparaître ces clichés, au moins sur les réseaux sociaux. "Les personnes rondes ne passent pas leur temps à manger. Ce n'est pas pour ça qu'on est gros. J'ai très souvent vu des commentaires sous mes vidéos disant que je faisais la promotion de l'obésité. Je veux juste insister sur le fait que moi et d'autres créateurs en surpoids, on publie des vidéos pour exister sur Internet. On veut juste montrer qu'on peut être bien dans son corps, qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut porter ce qu'on veut, peu importe son poids. Personne ne voit nos vidéos et se dit : 'Oh, j'aime trop cette vidéo. J'adore son corps. Je vais annuler mon abonnement à la salle de gym.' Personne ne fait ça."