“On se devait d'être là, on devait lui dire au revoir”

Le Collectif Ultras Pinot s’est rendu sur l’une des étapes du Tour de France ce samedi 22 juillet pour fêter le dernier tour de roue du coureur Thibaut Pinot, chouchou du public français et grimpeur de la formation Groupama, avant sa retraite. Ce collectif, c’est avant tout une bande de copains qui, avec beaucoup d’humour, ont repris l’idée ultra que l’on peut retrouver dans les stades de football. “Thibaut, en étant fan du PSG, ça lui colle parfaitement à la peau. Je pense que c'est un beau clin d'œil et un bel hommage, et il n'y a pas beaucoup de coureurs qui peuvent se targuer d'avoir un public comme celui-là.” Des pancartes par dizaine, des messages d’amour et des chants à sa gloire, ils étaient nombreux, plusieurs centaines de spectateurs, à s'ambiancer sur le "virage Pinot", situé à quelques kilomètres du sommet du petit ballon, considéré comme l’une des dernières difficultés de l’étape du jour.

Pour Antoine, cofondateur de la Fédération française de la lose, que Brut avait suivi au col de la Loze, cette expérience, qu’il a co initiée avec la CUP, est exactement celle qu’il voulait vivre. “C’est un zbeul organisé, un bon bordel, mais un truc vraiment bon enfant. Là, tout le monde s'amuse, tout le monde s'éclate, il y a de tous les âges. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment une ambiance indescriptible.”, continue-t-il.

“C’est une ambiance qu’il aime”

Le frère aîné de Thibaut Pinot était également de la partie. “C'est sympa, c'est une bonne ambiance, une ambiance qu'il aime. Donc on est là pour fêter ça, pour sa dernière sur une vraie étape de montagne sur le Tour de France. Il y a la famille, il y a ses meilleurs amis, donc forcément, il y a un peu d'émotion, mais ce qui compte, c'est qu'il profite de cette étape un max et qu'on soit là pour lui.”, indique Julien Pinot.

Les témoignages d’amour et d’admiration sont également forts pour la vedette du cyclisme. Une pancarte avec sa “chèvre iconique” a d'ailleurs été conçue pour lui rendre hommage. “Je pense qu'elle l'identifie le mieux. C'est notre goat à nous et il faut lui rendre hommage, il faut lui rendre honneur.”, indique un participant à l'événement. Un autre fan de Thibaut Pinot partage son émotion. “Il a commencé, j'avais 8 ans. Maintenant, j'en ai 18, donc j'ai vécu toute mon adolescence avec lui comme idole, et c'est sûr que là, je suis très ému.”

L’ancien coureur cycliste Arthur Vichot, lui, a été agréablement surpris par toute cette mobilisation. “C'est une émotion de ouf. En plus, il est passé devant tout seul. Trop bien. C'est la première fois que je viens sur le Tour. Je venais en tant que coureur avant et on ne se rend pas compte, en fait, parce qu'on est focus sur notre course, mais c'est un truc de malade.”, confie-t-il.

