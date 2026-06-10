Disclosure Day de Steven Spielberg.

Si l'existence d'une vie extraterrestre était prouvée demain, comment réagirions-nous ? C'est la question vertigineuse posée par "Disclosure Day", le nouveau film de (l'immense) Steven Spielberg en salle mercredi 10 juin. Pour l'occasion, notre journaliste a rencontré le réalisateur et l'acteur Josh O'Connor pour évoquer cette révélation qui pourrait tout changer... mais aussi leur propre vision du phénomène extraterrestre.