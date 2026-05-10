BRUT. FOOD — Le cordon bleu du chef Paul-Alexandre Laumont

BRUT. FOOD — Du poulet, du jambon et du fromage qui dégouline... Le cordon bleu, c'est un plat qui nous rappelle notre enfance. C'était aussi le plat préféré du chef Paul-Alexandre Laumont. Aujourd'hui, c'est l'un de ses plats signatures dans son restaurant. On s'est invité dans sa cuisine pour qu'il nous montre comment il a revisité ce classique de la cantine.