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Cuisine & recettes

BRUT. FOOD — Le cordon bleu du chef Paul-Alexandre Laumont

BRUT. FOOD — Du poulet, du jambon et du fromage qui dégouline... Le cordon bleu, c'est un plat qui nous rappelle notre enfance. C'était aussi le plat préféré du chef Paul-Alexandre Laumont. Aujourd'hui, c'est l'un de ses plats signatures dans son restaurant. On s'est invité dans sa cuisine pour qu'il nous montre comment il a revisité ce classique de la cantine.
Publié le
10
/
05
/
2026
À suivre
BRUT. FOOD — La recette du sandwich brésilien bauru
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