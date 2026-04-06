BRUT. FOOD — Le spéculoos

BRUT. FOOD — C'est LE biscuit emblématique du Nord et de la Belgique : le spéculoos. Brut. s'est rendu à Bruxelles chez Maison Dandoy, une institution qui utilise la même recette depuis 7 générations. Fabrication des moules, technique de démoulage, dosage minutieux des épices... Le maître de maison Alexandre nous en a dévoilé tous les secrets.