BRUT. FOOD — Les tartes de Chloée et sa grand-mère

Depuis qu’elle est petite, Chloée cuisine avec sa grand-mère Andrée. Une habitude qu'elles ont gardée et qui leur permet aujourd'hui de passer du temps ensemble. On leur a rendu visite pour suivre la préparation d'une tarte aux petits pois et d'une tarte aux fraises.