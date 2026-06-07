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BRUT. FOOD — Les tartes de Chloée et sa grand-mère

Depuis qu’elle est petite, Chloée cuisine avec sa grand-mère Andrée. Une habitude qu'elles ont gardée et qui leur permet aujourd'hui de passer du temps ensemble. On leur a rendu visite pour suivre la préparation d'une tarte aux petits pois et d'une tarte aux fraises.
Publié le
07
/
06
/
2026
À suivre
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