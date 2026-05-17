Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

5 km de course sur la croisette… on était au Meta Run Club

Début de journée sportif dans un décor de rêve pour notre journaliste Léna. Elle s'est attaquée au Meta Run Club de 5km sur la Croisette ! Elle a pu y croiser Cam et Theo, Sissy Mua, Jonathan Akamz... et ça ressemblait à ça. #Cannes2026
Publié le
17
/
05
/
2026
À suivre
Voilà pourquoi Pedro Almodovar est culte…
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À suivre
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Début de journée sportif dans un décor de rêve pour notre journaliste Léna. Elle s'est attaquée au Meta Run Club de 5km sur la Croisette ! Elle a pu y croiser Cam et Theo, Sissy Mua, Jonathan Akamz... et ça ressemblait à ça. #Cannes2026
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