Jonathan Cohen & Alain Chabat racontent Quentin Dupieux, Le Vertige, Astérix, les comédies françaises…

L’interview d’Aymeric – Alain Chabat et Jonathan Cohen, face à moi, sur une terrasse de Cannes en plein Festival, pour une discussion sur les comédies au cinéma. C’est ce que vous pouvez voir dans cette vidéo, filmée à l’occasion de la présentation en clôture de la Quinzaine des cinéastes de "Le Vertige" de Quentin Dupieux, qui réalise ici son premier film d’animation. Il s’agit de l’histoire de Jacques (Alain Chabat) qui annonce à Bruno (Jonathan Cohen) qu’il a découvert que notre monde était une simulation… On retrouve dans cette œuvre le ton singulier de Quentin Dupieux. Et, formellement, l’esthétique est au diapason puisque tout le film est en polygones façon PlayStation 1… exactement comme dans la vidéo que vous regardez actuellement. Certains apprécieront. D’autres ne rentreront pas dedans. En tout cas, j’espère que cette conversation que j’ai eue avec Alain Chabat et Jonathan Cohen vous intéressera. A vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ! Aymeric "Le Vertige" de Quentin Dupieux, avec Alain Chabat, Jonathan Cohen, Anaïs Demoustier et Jean-Marie Winling sort en salle le 10 juin.