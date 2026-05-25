On a suivi un agent d'entretien à Cannes

"Quand ils sont trempés, les gens me demandent de les sécher avec le souffleur." La population de la ville de Cannes est triplée pendant le Festival, et le nombre de déchets aussi. Pour nettoyer les rues et les plages, des centaines d'agents d'entretien commencent leur journée à 3h du matin. Notre journaliste Léna Romanowicz a suivi Mathias une matinée pour voir à quoi ressemblait son travail.