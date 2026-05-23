Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

La déclaration d'amour de Penélope Cruz à la France et son cinéma

La France, son cinéma et Marion Cotillard… Penélope Cruz en parle avec le cœur (et en français ❤️). Elle partage à Aymeric Goetschy cet amour pour le cinéma français et les particularités du métier d'actrice et du cinéma espagnol. Penélope Cruz est à l'affiche de "La Bola Negra", réalisé par Javier Calvo et Javier Ambrossi, et présenté en compétition à #Cannes2026.
Publié le
23
/
05
/
2026
À suivre
Sur la Croisette avec Matthieu Kassovitz et Florian Lesieur…
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La déclaration d'amour de Penélope Cruz à la France et son cinéma

La France, son cinéma et Marion Cotillard… Penélope Cruz en parle avec le cœur (et en français ❤️). Elle partage à Aymeric Goetschy cet amour pour le cinéma français et les particularités du métier d'actrice et du cinéma espagnol. Penélope Cruz est à l'affiche de "La Bola Negra", réalisé par Javier Calvo et Javier Ambrossi, et présenté en compétition à #Cannes2026.
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