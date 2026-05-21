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À 6 ans, ils racontent leur premier tournage

Ils s'appellent Louise, Mohamed, Meryl… ils ont 6 ans et ils jouent dans "Les Roches Rouges", film de Bruno Dumont présenté à la Quinzaine des Cinéastes. On les a retrouvés sur La Croisette pour cette grande première à #Cannes2026.
Publié le
21
/
05
/
2026
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