Adèle Exarchopoulos sur l'alcoolisme
Adèle Exarchopoulos et la réalisatrice Jeanne Herry ont parlé alcoolisme avec notre journaliste Guillaume Macé, l’un des sujets abordés dans le film "Garance", présenté en compétition au Festival de Cannes. #Cannes2026
/
/
Adèle Exarchopoulos sur l'alcoolisme
Adèle Exarchopoulos et la réalisatrice Jeanne Herry ont parlé alcoolisme avec notre journaliste Guillaume Macé, l’un des sujets abordés dans le film "Garance", présenté en compétition au Festival de Cannes. #Cannes2026
/
/