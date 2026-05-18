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Festival de Cannes

Adèle Exarchopoulos sur l'alcoolisme

Adèle Exarchopoulos et la réalisatrice Jeanne Herry ont parlé alcoolisme avec notre journaliste Guillaume Macé, l’un des sujets abordés dans le film "Garance", présenté en compétition au Festival de Cannes. #Cannes2026
Publié le
18
/
05
/
2026
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Eloge de Marion Cotillard par Guillaume Canet
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