Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

Sur la Croisette avec Matthieu Kassovitz et Florian Lesieur…

On a été se balader sur le Croisette avec Matthieu Kassovitz et Florian Lesieur. Avec eux on a parlé de saignements de nez, de montée des marches, et bien sûr, de leur dernier film : "La bataille De Gaulle", réalisé par Antonin Baudry et présenté hors-compétition à #Cannes2026.
Publié le
23
/
05
/
2026
À suivre
La déclaration d'amour de Penélope Cruz à la France et son cinéma
La déclaration d'amour de Penélope Cruz à la France et son cinéma
À suivre
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