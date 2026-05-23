Sur la Croisette avec Matthieu Kassovitz et Florian Lesieur…

On a été se balader sur le Croisette avec Matthieu Kassovitz et Florian Lesieur. Avec eux on a parlé de saignements de nez, de montée des marches, et bien sûr, de leur dernier film : "La bataille De Gaulle", réalisé par Antonin Baudry et présenté hors-compétition à #Cannes2026.