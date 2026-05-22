Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

Avec Felix Lefebvre, de l'annonce jusqu'à #Cannes2026

À 26 ans et déjà un César de la meilleure révélation masculine en poche, Felix Lefebvre s'attaque cette fois au Festival de Cannes. Il est à l'affiche du film "Moulin" de László Nemes, présenté en compétition à #Cannes2026. Notre journaliste Guillaume Mace l'a suivi, de l'annonce de sa sélection jusqu'à la montée des marches.
Publié le
22
/
05
/
2026
À suivre
À 6 ans, ils racontent leur premier tournage
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À 26 ans et déjà un César de la meilleure révélation masculine en poche, Felix Lefebvre s'attaque cette fois au Festival de Cannes. Il est à l'affiche du film "Moulin" de László Nemes, présenté en compétition à #Cannes2026. Notre journaliste Guillaume Mace l'a suivi, de l'annonce de sa sélection jusqu'à la montée des marches.
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