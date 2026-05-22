Avec Felix Lefebvre, de l'annonce jusqu'à #Cannes2026

À 26 ans et déjà un César de la meilleure révélation masculine en poche, Felix Lefebvre s'attaque cette fois au Festival de Cannes. Il est à l'affiche du film "Moulin" de László Nemes, présenté en compétition à #Cannes2026. Notre journaliste Guillaume Mace l'a suivi, de l'annonce de sa sélection jusqu'à la montée des marches.