Avec le footballeur Pape Gueye pour sa montée des marches à #Cannes2026

Alors qu'il vient d'être sélectionné pour participer à la Coupe du monde avec les Lions du Sénégal, notre journaliste Léna a suivi le footballeur Pape Gueye lors du Festival de Cannes. Et même avant sa toute première montée des marches, Pape Gueye a eu le temps d'aller s'entraîner. #Cannes2026