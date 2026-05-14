Cannes, le festival, les stars… et la pétanque

Cannes, c’est les stars, les paillettes, le festival mais aussi les parties de pétanque de Joëlle et ses copines. Notre journaliste Léna s’est rendue sur le terrain de boules du 109 pour les rencontrer le temps d'une partie. Et attention, quand il faut compter les points, elles ne plaisantent pas. PS : C’est peut-être elles nos stars de #Cannes2026 👉👈