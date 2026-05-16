Il a filmé la vie de ce garçon pendant 10 ans #Cannes2026

Pendant 10 ans, Gabin a vécu, grandi sous la camera de Maxence Voiseux. 10 années de vie capturées en vidéo pour en faire un film, une fresque familiale. Aujourd'hui, Gabin a bien grandi et c'est avec Maxence et toute sa famille qu'il monte les marches du Festival de Cannes. #Cannes2026