Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

Il a filmé la vie de ce garçon pendant 10 ans #Cannes2026

Pendant 10 ans, Gabin a vécu, grandi sous la camera de Maxence Voiseux. 10 années de vie capturées en vidéo pour en faire un film, une fresque familiale. Aujourd'hui, Gabin a bien grandi et c'est avec Maxence et toute sa famille qu'il monte les marches du Festival de Cannes. #Cannes2026
Publié le
16
/
05
/
2026
À suivre
Le casting
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Il a filmé la vie de ce garçon pendant 10 ans #Cannes2026

Pendant 10 ans, Gabin a vécu, grandi sous la camera de Maxence Voiseux. 10 années de vie capturées en vidéo pour en faire un film, une fresque familiale. Aujourd'hui, Gabin a bien grandi et c'est avec Maxence et toute sa famille qu'il monte les marches du Festival de Cannes. #Cannes2026
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