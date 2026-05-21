Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

James Gray raconte sa méthode de travail (Paper Tiger, La nuit nous appartient, Ad Astra...)

Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Scarlett Johansson, Adam Driver… James Gray a dirigé les plus grands acteurs et est considéré comme l’un des réalisateurs américains actuels les plus importants. Auteur de "La Nuit nous appartient", "Two Lovers" ou encore "Ad Astra", il revient cette année en compétition au Festival de Cannes avec "Paper Tiger", un nouveau film dans lequel figurent Adam Driver, Scarlett Johansson et Miles Teller. L’occasion pour Aymeric Goetschy de discuter avec lui de cinéma, sa méthode de travail et sur ce qui fait un "bon" acteur.
Publié le
21
/
05
/
2026
À suivre
À 6 ans, ils racontent leur premier tournage
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Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Scarlett Johansson, Adam Driver… James Gray a dirigé les plus grands acteurs et est considéré comme l’un des réalisateurs américains actuels les plus importants. Auteur de "La Nuit nous appartient", "Two Lovers" ou encore "Ad Astra", il revient cette année en compétition au Festival de Cannes avec "Paper Tiger", un nouveau film dans lequel figurent Adam Driver, Scarlett Johansson et Miles Teller. L’occasion pour Aymeric Goetschy de discuter avec lui de cinéma, sa méthode de travail et sur ce qui fait un "bon" acteur.
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