Javier Bardem : être un homme en 2026

Javier Bardem, c’est l’immense acteur espagnol derrière "No Country for Old Men", "Skyfall" ou encore "Vicky Cristina Barcelona". Mais c’est aussi un artiste connu pour ses engagements médiatisés. Dans "L’être aimé" de Rodrigo Sorogoyen, il y joue le rôle d’un réalisateur et d'un père au côté de Victoria Luengo. L’occasion pour Augustin Trapenard de le questionner sur son rapport à la masculinité en 2026. #Cannes2026