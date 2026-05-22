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Festival de Cannes

L'hommage émouvant du Lukas Dhont à l'actrice Emilie Dequenne

L'hommage émouvant du Lukas Dhont à l'actrice Emilie Dequenne, décédée en 2025 des suites d'un cancer.  Le réalisateur avait travaillé avec elle sur son précédent film "Close", présenté à Cannes il y a 4 ans. #Cannes2026
Publié le
22
/
05
/
2026
À suivre
Quand "Irréversible" avait retourné Cannes en 2002, Monica Bellucci raconte
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