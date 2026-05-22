L'hommage émouvant du Lukas Dhont à l'actrice Emilie Dequenne

L'hommage émouvant du Lukas Dhont à l'actrice Emilie Dequenne, décédée en 2025 des suites d'un cancer. Le réalisateur avait travaillé avec elle sur son précédent film "Close", présenté à Cannes il y a 4 ans. #Cannes2026