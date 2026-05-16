Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

Le casting

Le casting complet de "Dix pour cent" a monté les marches du Festival de Cannes pour célébrer les 10 ans de la série et surtout, l’adaptation en film Netflix de celle-ci, devenue culte et mondiale. Notre journaliste Guillaume Macé s’est glissé à leur cocktail de retrouvailles juste avant leur montée des marches. #Cannes2026
Publié le
16
/
05
/
2026
À suivre
Il a filmé la vie de ce garçon pendant 10 ans #Cannes2026
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Il a filmé la vie de ce garçon pendant 10 ans #Cannes2026
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