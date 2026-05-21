Le Vertige : le film le plus fou de Quentin Dupieux ?

L'interview d'Aymeric - Des polygones, une cuisine française et la théorie que notre monde n'est qu'une simulation… Comme chaque film de Quentin Dupieux, difficile de résumer "Le Vertige" sans passer pour un fou ! Avec son esthétique, disons... particulière... le réalisateur de "Yannick" présente en clôture de la Quinzaine des Cinéastes son premier film d'animation. Une œuvre faite maison, artisanale et qui ne ressemble à aucune autre. Moche ou géniale, à vous de nous dire ! Aymeric Goetschy a pu discuter avec lui 1 heure. C'est la seule interview long format que donne Quentin Dupieux à cette occasion. Il y parle de la façon dont il a conçu et fabriqué ce film, de la manière dont il a travaillé avec Alain Chabat, Jonathan Cohen et Anaïs Demoustier et de tout un tas d'autres choses comme l'IA, son aversion pour les making-of, Christopher Nolan, Gravity, bref, de sa vision singulière du cinéma. "Le Vertige" de Quentin Dupieux, avec notamment Alain Chabat, Anaïs Demoustier et Jonathan Cohen est présenté en clôture de la Quinzaine des Cinéastes à #Cannes2026. Le film sort en salle le 10 juin.