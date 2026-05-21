Simon Abkarian interprète De Gaulle

"Moi je pense que c’est le dernier chevalier de France." Simon Abkarian interprète De Gaulle, dans le film "La Bataille de Gaulle" d’Antonin Baudry, présenté hors compétition à #Cannes2026. Un rôle qui a nécessité des heures de transformations physiques et qui l’ont beaucoup ému, en témoigne cet interview de notre journaliste Marion. Il raconte.