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Festival de Cannes

Pétition anti-Bolloré : David Lisnard, maire de Cannes, précise sa position

"Cette tribune est profondément injuste et infondée." Suite à la pétition anti-Bolloré, David Lisnard, le maire de Cannes, la ville où se tient le Festival de Cannes, s'était montré critique vis-à-vis des signataires. Il précise ici sa position au micro de Brut.
Publié le
21
/
05
/
2026
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