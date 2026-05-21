Pétition anti-Bolloré : David Lisnard, maire de Cannes, précise sa position

"Cette tribune est profondément injuste et infondée." Suite à la pétition anti-Bolloré, David Lisnard, le maire de Cannes, la ville où se tient le Festival de Cannes, s'était montré critique vis-à-vis des signataires. Il précise ici sa position au micro de Brut.