Les secrets de l’incroyable tournage du film "Soudain" de Ryusuke Hamaguchi par Virginie Efira

L'interview d’Aymeric - De longues scènes de massage de pieds, de la poésie, de la politique : "Soudain", du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi, est un film étonnant ! Virginie Efira en est l’actrice principale. Elle me raconte ici la méthode de tournage d’Hamaguchi, avec la technique du grelot, les "17 questions à son personnage" et tout un tas de choses surprenantes et décapantes ! Aymeric #Cannes2026