Culture & Lifestyle
Festival de Cannes

Les secrets de l’incroyable tournage du film "Soudain" de Ryusuke Hamaguchi par Virginie Efira

L'interview d’Aymeric - De longues scènes de massage de pieds, de la poésie, de la politique : "Soudain", du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi, est un film étonnant ! Virginie Efira en est l’actrice principale. Elle me raconte ici la méthode de tournage d’Hamaguchi, avec la technique du grelot, les "17 questions à son personnage" et tout un tas de choses surprenantes et décapantes ! Aymeric #Cannes2026
Publié le
21
/
05
/
2026
À suivre
À 6 ans, ils racontent leur premier tournage
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L'interview d’Aymeric - De longues scènes de massage de pieds, de la poésie, de la politique : "Soudain", du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi, est un film étonnant ! Virginie Efira en est l’actrice principale. Elle me raconte ici la méthode de tournage d’Hamaguchi, avec la technique du grelot, les "17 questions à son personnage" et tout un tas de choses surprenantes et décapantes ! Aymeric #Cannes2026
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