Quand "Irréversible" avait retourné Cannes en 2002, Monica Bellucci raconte

"C'était fou, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de haine. Mais ça fait que le film existe encore aujourd'hui." En 2002, "Irréversible", le film choc de Gaspar Noé, venait retourner le Festival de Cannes. Provocation pour certains, coup de génie pour d'autres… Elle raconte à Aymeric Goetschy, comment elle a vécu ce moment "polémique", il y a près de 25 ans, et comment elle le voit aujourd'hui. Une interview à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/sgkFowSoPZE Monica Bellucci est à l'affiche du film "Histoires de la nuit" de Léa Mysius, présenté en compétition à #cannes2026. Elle y joue aux côté de Hafsia Herzi, ou Benoît Magimel.